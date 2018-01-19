Сексуальный скандал в ООН

Об этом в четверг заявил Стефан Дюжаррик, представитель генсека.

Накануне газета Guardian опубликовала статью, в которой говорится, что случаи сексуальных домогательств происходят в офисах ООН по всему миру, а руководство не уделяет должного внимания этой проблеме.

Антониу Гутерриш, генсек организации, еще год назад включил борьбу с сексуальным насилием и домогательствами в число своих приоритетов. Была сформирована комиссия, которая объясняет персоналу как себя вести в подобных ситуациях.

В последние годы на сотрудников и миротворцев ООН поступает много жалоб. В зонах конфликтов, главным образом, в африканских странах, мирные жители обвиняют персонал ООН в сексуальных надругательствах.

По данным самой организации, за 2016 в адрес её сотрудников поступило больше 100 обвинений, 50% предполагаемых инцидентов произошли в Центральноафриканской Республике.