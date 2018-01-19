Яркие моменты недели

В столице Индонезии Джакарте обрушился пол в здании фондовой биржи. Инцидент произошел во время перерыва на торгах. Пострадали около 30 человек.

В штате Джорджия, США пожарный подхватил падающего ребенка, которого выронил отец, спасший его из горящего здания.

Одно из самых курьезных ДТП произошло в калифорнийском городе Санта-Ана. Водитель седана Ниссан, видимо, задел дорожный разделитель, который сработал как трамплин. В результате, автомобиль взлетел в воздух. Пролетев около 18 метров, машина врезалась в стоматологический кабинет.

Около колумбийской столицы Боготы произошло обрушение строящегося моста. Погибли около десяти строителей.

Для любителей экстремальных ощущений в Дубае открылось новое развлечение. Искателям острых ощущений предлагают спуститься по самой длинному и скоростному зиплайну.

Исследователи собирали образцы воды у острова Уиндмилл в Антарктике, когда к ним в лодку запрыгнул пингвин. Один из экспедиторов не растерялся и снял непрошенного гостя на видеокамеру.

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметили Крещение Господне. По традиции в этот день многие окунаются в ледяную прорубь. В морозных купаниях принял участие президент России Владимир Путин.