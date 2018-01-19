Лондон в огнях света

Лазерную проекцию на одном из самых исторических зданий Лондона выполнил Патрис Ворнер. Работа французского артиста превратило здание в ослепительное, сияющее разноцветными огнями, сооружение.

Инсталляция голландца Даана Русегарда одна из самых зрелищных. На создание этой проекции артиста вдохновило повышение уровня моря из-за глобального потепления. Инсталляция помещает посетителей в атмосферу легкой дымки, а над головами бьются синие волны.

Всего в британской столице представлено 58 различных инсталляций. Они будут радовать лондонцев и гостей столицы до 21 января.