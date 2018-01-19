Когда медузы замерзают

Природный феномен: на побережье Балтийского моря вблизи Калининграда во время шторма вынесло много медуз, и они замерзли за считанные минуты. Сочетание низких температур с непогодой на море для жителей региона не слишком привычно, поэтому многие из них высыпали на пляж разглядывать фактически вмёрзжих в песок медуз.

У происходящего есть научное объяснение. Его дает зоолог Наталья Кудикина: "Основная ткань, из которой состоят медузы, называется мезоглеа, а она в ней - 90 % воды, и поэтому медузы почти мгновенно замерзают".

В новый год - с новой погодой: первые недели в Калининграде после каникул ознаменовались сильным морозом и не менее сильным снегопадом.