Пытки и издевательства в калифорнийском "доме ужаса"

Окружная прокуратура предъявила обвинения Дэвиду и Луизе Тёрпенам, которые содержали своих 13 детей в кандалах и прикованными к кроватям, пытая их голодом и отказывая в праве общаться со сверстниками. Оба ответчика - Дэвид и Луиза Тёрпены - своей вины не признали ни по одному пункту. От их имени заявление сделал адвокат супружеской пары.

"Мы предоставим всю необходимую юридическую защиту господину Тёрпену, и как уже заметил господин Зимел, дело будет рассматриваться в суде, а не в масс-медиа", - сообщил Дэвид Мэчер.

Окружной прокурор подчеркнул, что издевательства над детьми продолжались два десятилетия , становясь все более изощренными, им было запрещено мыть руки выше запястья (именно эти объясняется наличие наручников), играть, и их пытали голодом.

"Все пострадавшие недоедали на протяжении очень длительного времени, кроме того, они физически чрезвычайно ослаблены. Чтобы проиллюстрировать мною сказанное, замечу, что 12-летний ребенок весит как семилетний, а 29-летняя девушка весит всего 37 килограммов", - дополнил свой рассказ Майк Хестрин.

Отвечая на вопрос, почему подобная ситуация оставалась так долго незамеченной, прокурор сказал, что семья вела ночной образ жизни, ложась на рассвете и проводя в постелях весь световой день, а дети находились на домашнем обучении. Одной из предполагаемых улик в этом уголовном деле станут дневники, которые дети вели втайне от родителей, записывая то, что с ними случилось, в школьные тетрадки, обнаруженные во время обыска.