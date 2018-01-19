Нападение на школу в Бурятии: до семи пострадавших

Очередное напаление на школу в России: утром в пятницу ученик 9 класса одной из школ в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение.

После этого нападавший попытался покончить с собой, нанеся себе ранения, а затем выпрыгнув в окно. Помимо нападавшего, в результате его действий пострадали 7 человек, в том числе учительница; несколько из них находятся в тяжелом состоянии.

Источник сообщил, что у учительницы открытая черепно-мозговая травма, а трое школьников получили колото-резаные раны, у одной из девочек ампутирован палец, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Дамбинима Самбуев: "Пострадавшим детям 13 лет, все они учатся в одном классе. Они получили существенные травмы: это резаные раны от топора, ожогов нет. У одной девочки травматическая ампутация второго пальца. У одного мальчика травмы головы, спина повреждена и конечности", - сказал Самбуев.

Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются. Следственное управление СК России по Республике Бурятия возбудило уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".

Ряд СМИ при этом сообщили о, возможно, нескольких нападавших. В правительстве Бурятии также ранее говорили, что на школу напали три человека, двоим удалось скрыться. По данным телеграм-канала «Мэш», все трое задержаны. Местный телеканал «Ариг Ус» сообщил, что в нападении участвовали двое — ученик девятого класса и его 17-летний сообщник.

Официально эти сообщения не подтверждены. "Никаких данных о прочих соучастниках возможных пока не подтверждается", - сказал зампред правительства Бурятии по безопасности Петр Мордовской.

Правоохранительные органы отрабатывают версию о возможной взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы, которые произошли в России в течение одной недели — в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный информированный источник.

Сообщается также, что нападавший накануне через мессенджер предупредил о своих планах одну из учениц, сообщила местная жительница в интервью городскому телеканалу Якутии. "Мальчик предупредил, написал одной девочке в Viber, чтобы та не ходила в школу, так как "будет мясо", - говорится в видеозаписи.