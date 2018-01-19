Путин окунулся в иордань

Президент России на протяжении многих лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение, заявил пресс-секретарь Владимира Путина, комментируя широко разошедшиеся кадры.

По завершении рабочей программы в Петербурге и Ленинградской области, глава государства посетил в четверг мужской монастырь "Нило-Столобенская пустынь" и принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Как отметил Дмитрий Песков, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому "температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля".

Президент Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников, однако о его участии в крещенских купаниях Кремль сообщил впервые.