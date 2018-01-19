Надзиратели против полиции

В отделение скорой помощи городка Борго на Корсике были доставлены в пятницу двое тюремных надзирателей, получивших ранения холодным оружием в результате нападения заключенных в момент открытия камеры. Одним из нападавших был человек, известный радикальными исламистскими взглядами. За последнюю неделю таких нападений в пенитенциарных учреждениях Франции было уже несколько.

"Разумеется, мы знали, кто он такой и следили за ним. Но мы не можем вести наблюдение за человеком круглые сутки. В данном случае все произошло очень быстро, и этого нельзя было избежать", - говорит представитель профсоюза надзирателей Стефан Канути.

Нападение произошло на фоне продолжающихся с начала недели протестов тюремных сотрудников, которые начались после нападения на надзирателей тюрьмы в северном департаменте Па-де-Кале. Участие в акциях протеста принимают более 4 тысяч человек. На этих кадрах в городке Флери-Мерожи, у стен крупнейшей в Европе тюрьмы полиция использовала против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки.

"Мы протестуем против низкого уровня обеспечения безопасности и плохих условий работы. Нам жизненно необходимы финансовые вливания", - говорит эта женщина.

Во Франции на 70 тысяч заключенных приходится 28 тысяч надзирателей. Тюрьмы переполнены и персонала не хватает, так считает этот представитель профсоюза.

"Мы разгневаны, мы сыты по горло всем этим. Против нас власти высылают спецназ, а наши коллеги в то же самое время подвергаются постоянным нападениям, находясь на службе. Такая ситуация недопустима", - утверждает представитель профсоюза Тибо Капель.

Профсоюзы ведут активные переговоры с администрацией пенитенциарных учреждений. В числе требований протестующих - наем нового персонала и введение особых мер в отношении экстремистов. Французы подвергаются давлению и со стороны Совета по правам человека при ООН, который требует от Парижа улучшения содержания заключенных. Президент Франции Эммануэль Макрон обещал обнародовать до конца февраля план тюремной реформы.