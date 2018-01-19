Папа римский обвенчал влюбленную пару на борту самолета

В рамках апостольского визита по странам Латинской Америки Папа римский в четверг прибыл в Перу. В аэропорту понтифика встречал президент Педро Кучински.

Целью поездки Франциска по южноамериканским странам является восстановление доверия к католической церкви после череды громких скандалов и обвинений в адрес местных священников в педофилии.

В этой связи понтифик намерен встретиться с представителями народов Амазонии. В свою очередь президент Кучински рассчитывает, что визит папы поможет преодолеть нынешний политический кризис в Перу.

Венчание на борту самолета

Поездке Франциска сопутствует множество незапланированных протоколом встреч и событий. И одно из них - весьма необычное - произошло прямо на борту самолета, на котором понтифик совершает визит.

Во время двухчасового перелета из Сантьяго в Лиму стюардесса Паола и бортпроводник Карло попросили понтифика благословить их. Церемонию заранее никто не планировал. Однако Франциск с удовольствием откликнулся на просьбу и обвенчал влюбленных.

По словам представителей Ватикана, это первый случай в истории католической церкви, когда папа римский сочетал браком мужчину и женщины в воздухе.

41-летний Карло и 39-летняя Паола, сотрудники авиакомпании Latam ("Латам"), уже давно живут вместе и

воспитывают двоих детей. Ранее они заключили брак в мэрии, а вот церковная церемония не состоялась. Она планировалась еще в 2010 году, однако из-за землетрясения в Чили церковь, в которой должно было произойти венчание обрушилась.

Тронутой этой историей Франциск сам предложил совершить церемонию.