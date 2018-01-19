Папа Франциск заступился за коренных жителей Амазонии

Папа римский Франциск начал свой визит в Перу со встречи с коренными народами Амазонии в городе Пуэрто-Мальдонадо. Здесь он обрушился с критикой на горнодобывающие и лесозаготовительные предприятия, которые разрушает биоразнообразие и уникальную экологию Амазонии во имя погони за прибылью, тем самым ставя под угрозу выживание традиционной культуры коренных народов.

Франциск: "Коренные народы Амазонии, наверное, никогда еще в своей истории не сталкивались с такой угрозой существованию на своей земле, как в настоящее время".

По словам Франциска, экономическая эксплуатация Амазонии сопровождается такими явлениями как рабский труд и торговля людьми. Особенно отвратительно широко распространённая практика сексуального насилия над женщинами.

Франциск: "Нет, насилие в отношении женщин нельзя признавать естественным и таким образом поддерживать мачистскую культуру, не допускающую женщин на руководящие роли в обществе".

Амазония нуждается в защите от нового колониализма, который выдаёт себя за прогресс, подчеркнул папа. А культуру следует защищать от вымирания не меньше, чем флору или фауну, и первостепенную роль в этом должна играть семья.