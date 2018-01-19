Петер Саган вышел из тени

Словак Петер Саган берет ситуацию на веломногодневке Tour Down Under под свой контроль. Гонщик команды "Бора-Хансгрое" выиграл четвертый, холмистый этап, проходивший в условиях сильной жары, и вышел в лидеры общего зачета.

По итогам последнего подъема оформилась компактная лидирующая группа, разыгравшая затем победу на этапе в финишном спринте. Саган держался в тени большую часть дистанции, но на финише никто не смог найти аргументов против мощного спурта действующего чемпиона мира. В этой группе завершили дистанцию все главные претенденты на итоговую победу, включая прошлогоднего чемпиона австралийца Ричи Порта.

Определяющим для итогового зачета будет пятый, субботний этап, по ходу которого участники дважды будут атаковать подъем Виллунга Хилл. В прошлом году именно здесь Порт гарантировал себе чемпионское звание.