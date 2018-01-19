Экстренная посадка самолета Malaysia airlines

В Австралии из-за технической неисправности экстренно приземлился самолет авиакомпании Malaysia Airlines. Как сообщается, авиалайнер летел из Сиднея в Куала-Лумпур. На его борту находились более 200 пассажиров. После четырех часов полета в салоне погас свет, и аэробус начал вибрировать. Говорит один из пассажиров самолета: "В последнее время мы слышали так много разных историй о том, что происходит во время полетов, и, в том числе о недавнем происшествии с Malaysian Airlines. И когда мы приземлились, нас волновало, что произошло и все ли в порядке. И узнав о том, что все хорошо, мы были счастливы, что нам всем повезло". Как заявили в компании Малайзийских авиалиний, безопасности полета ничего не угрожало и капитан лайнера принял решение об экстренной посадке в городе Элис-Спрингс, чтобы получить помощь в связи с неисправностью одного из двигателей.