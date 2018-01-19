Венгрия: дело о мошенничестве

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF выявило ряд серьезных нарушений в ходе длительного расследования деятельности венгерской компании Elios. Она поставляла оборудование для городского уличного освещения, получая государственные контракты, с искусственно завышенной стоимостью, многие из которых финансировал Евросоюз. Часть акций компании принадлежала ранее зятю премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"В настоящее время, после изучения документов Генеральной прокуратурой, отчет OLAF направляется в прокуратуру округа Пест, в соответствии с существующей практикой для исполнения всех рекомендаций, сделанных OLAF, и принятия юридических мер", - говорит пресс-секретарь Главного прокурора Фозекош Гиза.

В ходе двухлетней проверки было выявлено, что в период с 2011 по 2015 годы, когда Elios руководил Иштван Тиборц, компания получила 35 контрактов на модернизацию и переоборудование уличного освещения по всей стране, благодаря чему доходы фирмы возросли на миллиарды форинтов. В связи с этим OLAF порекомендовало ЕС оштрафовать Венгрию более чем на 40 миллионов евро.

"Если речь идет о погашении 12 миллиардов форинтов, это означает, что они должны быть выплачены из бюджета страны, то есть из средств налогоплательщиков. Другими словами, каждый гражданин Венгрии должен взять и выбросить более чем по тысяче форинтов из-за зятя премьер-министра", - сказал представитель оппозиционной партии LMP Ходхази Акош.

Организация OLAF сама не может начать судебный процесс в отношении компании, однако рекомендует сделать это венгерским властям.

"Если венгерская институциональная система в данном случае не работает, и нам заявляют, что меры внутреннего контроля неуместны, а также нецелесообразно контролировать государственные контракты и так далее, в таком случае из-за этих институциональных недостатков Европейский Союз может фактически приостановить программы поддержки и распределения средств", - считает эксперт по международному праву Кенде Габор.

Тем временем несколько оппозиционных партий призывают к тому, чтобы результаты расследования OLAF были обнародованы правительством страны.