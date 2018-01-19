Европа: промозгло и очень ветренно

Германия приходит в себя после зимнего урагана "Фредерике", жертвами которого в этой стране стали по меньшей мере восемь человек. Скорость ветра в эпицентре достигала ста сорока километров в час. В пострадавших районах сотрудникам коммунальных служб придется потрудиться, чтобы освободить дороги от поваленных деревьев и раздавленных ими автомобилей.

Из-а непогоды было практически прервано железнодорожное и воздушное сообщение. Ну, а от этих кадров просто захватывает дух... Пилотам потребовались полная концентрация и высочайшее мастерство, чтобы при шквальном ветре посадить лайнер в аэропорту Дюссельдорфа.

Отбушевав в Германии, Нидерландах и Бельгии, ураган "Фредерике" взялся за Польшу, оставив без электричества десятки тысяч человек. Порывы ветра сопровождались снегопадами. На дорогах увеличилось число ДТП. В большинстве аэропортов страны сложные погодные условия привели к задержкам и отменам рейсов. Синоптики не радуют прогнозами: после урагана метеорологи обещают морозы.

Почувствовали на себе зимний шторм и европейцы по ту сторону Ла-Манша. На значительной части Соединенного Королевства. Наиболее пострадали районы восточной Англии. В ночь на пятницу в Шотландия и Северная Ирландия оказалась во власти обильных снегопадов.

В Бельгии и Нидерландах стихия унесла жизни четырех человек.