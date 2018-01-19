Первыми из шести западнобалканских стран в Евросоюз, скорее всего, будут приняты Сербия и Черногория. Произойдёт это в 2025 году. Но ещё предстоит большая дипломатическая работа по приведению в соответствие с общими стандартами ЕС региона, известного в прошлом как "пороховая бочка Европы".

"Вопрос стоит так или шире: Либо мы экспортируем туда стабильность из Евросоюза, либо мы импортируем нестабильность, - сказал еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан. - Мы видели, насколько хрупким был этот регион, видим, как хрупок он всё ещё сегодня».

Болгария объявила главной задачей своего нынешнего председательства в ЕС ускорение евроинтеграции также Боснии-Герцеговины, Косова, Албании и Бывшей югославской республики Македонии. Последнюю могут пригласить в НАТО, если она разрешит свой исторический спор по поводу названия с Грецией, в которой живут свои македонцы.

"С Западных Балкан будет постоянно исходить угроза безопасности, они станут черной дырой для европейских денег, рассадником национализма, предметом конфронтации между Москвой и Вашингтоном, - предупреждает директор афинского Института международных отношений Константинос Филис. - Усилится напряженность между нациями и этническими группами региона и экономическое проникновение в него Китая. Поэтому ЕС подходит к перспективам новой волны расширения с большей гибкостью.»

Еврокомиссар Хан отметил, что убийство одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича подтверждает мнение о нестабильности региона.