КС РФ отказал Навальному

Конституционный суд РФ отказал в рассмотрении жалобы Алексея Навального, которого не пустили на президентские выборы из-за судимости. Сам оппозиционер считает, что имеет право баллотироваться. В своей жалобе Навальный настаивал на неконституционности положений закона о выборах президента РФ, которые предполагают ограничение права участвовать в выборах для лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления и имеющих непогашенную судимость.

Политик в прошлом году второй раз получил условный срок по делу "Кировлеса", после того как первый приговор был отменен Верховным судом России в связи с решением Европейского суда по правам человека. В конце декабря Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению Навального в президенты. Ее решение дважды подтвердил Верховный суд.