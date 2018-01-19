Башенный кран упал на жилой дом

В Кирове башенный кран упал на двухэтажный дом. В результате падения погиб машинист крана, один работник строительной организации получил травмы.
В доме проживает 41 человек. В момент падения внутри здания находились 12 – все они были эвакуированы. Две квартиры разрушены полностью, несколько других – получили повреждения
Жильцам пострадавшего дома было предложено временно поселиться в гостинице. Если восстановление дома окажется невозможным им предоставят квартиры из резервного фонда.
Причины падения крана выясняются. Погибший машинист был опытным работником, проработавшим на кране более 30 лет.
Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил проверить исправность техники на всех строительных площадках города.