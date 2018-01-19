Родителям-изуверам из Калифорнии грозит пожизненный срок

Супругам из Калифорнии, державшим в заточении 13 своих детей, грозит пожизненный срок. Об этом сообщил прокурор калифорнийского округа Риверсайд Майк Хестрин, где долгое время проживала на первый взгляд ничем не примечательная семья.

57-летний Дэвид Терпин и 49-летняя супруга обвиняются в бесчеловечном обращении с детьми, побоях, а также в совершении развратных действий. Теперь за это им придется отвечать перед судом.

"Абсолютно все дети в этой семье страдали от сильного недоедания. Медики констатировали у них мышечное истощение", - сообщил прокурор Риверсайда. Так, по его словам, один из мальчиков в свои 12 лет весит лишь как 7-летний ребенок. А вес его самой старшей сестры, которой исполнилось 29 лет, не превышает и 40 килограммов.

Сами родители-изуверы своей вины не признают.

На минувшей неделе в полицейский участок Риверсайда позвонила 17-летняя девушка. Она сообщила, что родители насильно держат в доме ее вместе с братьями и сестрами. Стражи правопорядка выехали по указанному адресу и пришли в ужас от увиденного. Некоторые из детей были прикованы цепями к кровати.

Но истинные масштабы издевательств полицейские выяснили чуть позже. Супруги Терпин постоянно били детей. В доме были найдены игрушки, не нераспакованные: играть с ними не разрешалось.

Дети ели лишь один раз в день. При этом родители иногда покупали еду и клали ее на видное место, но делали так, чтобы их сыновья и дочери не могли притронуться к пище. Принимать душ дети могли лишь один раз в год.

По данным властей, пятеро обнаруженных в доме пленников были несовершеннолетними, остальные семеро - в возрасте от 18 до 29 лет. Все они были настолько истощены медики выявили у детей серьезные нарушения когнитивных функций мозга.