Бельгия: проститутки всё дешевле и моложе

Проститутки всё дешевле и моложе: правозащитные организации Бельгии бьют тревогу — самый центр Брюсселя практически оккупирован молодыми, а то и юными нигерийками, которых заставляют торговать собой практически за бесценок. Простые услуги могут стоить всего пять евро:

«Они активно жестикулируют, чтобы привлечь нас. Что касается цены, они готовы делать всё что угодно за совсем небольшие деньги. При этом видно, что они сильно нервничают, что деньги им действительно нужны. Иногда я себя спрашиваю, есть ли им 18 — выглядят они очень молодо», — говорит один из клиентов.

Все они, по данным правозащитников — жертвы преступной организации по торговле людьми. Некоторые — не старше 14 лет. Деньги им нужны для выплаты навязанного им огромного долга:

«Мамочка связывается зачастую с очень бедными семьями, обещая прекрасное будущее их дочери. Говорит, что она будет учиться. И они подписывают контракт, порой — с ритуалом вуду. Девушке сообщают, что она должна будет погасить долг, размер которого — 40-70 тысяч евро. А ритуал служит для того, чтобы убедить их: в их руках находится жизнь их близких — матерей, младших братьев, их собственные жизни, если они не выплатят этот долг», — рассказывает правозащитница Катя Фурнье.

Лишь очень немногие понимают, что стали жертвой преступников, и ещё меньше — решаются просить помощи в незнакомой стране и обратиться в центр для жертв торговли людьми.

В полиции заявляют, что активно занимаются этой проблемой, но подробностей не сообщают. По данным правозащитников, таких девушек в Бельгии — многие сотни, но точное число неизвестно.