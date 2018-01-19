В Рио-де-Жанейро по меньшей мере 17 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пляже Копакабаны. В результате инцидента скончался 9-месячный ребенок.
Происшествие случилось в четверг вечером. В это время набережная Копакабаны была полна гуляющих туристов и горожан. Автомобиль на полной скорости врезался в толпу.
"Все произошло очень быстро. Я даже не успела разглядеть машину. Видела только, что она черная", - рассказала одна из пострадавших.
Первоначальная версия о теракте не подтвердилась. На допросе водитель автомобиля заявил, что за рулем у него случился эпилептический приступ. В салоне машины следователи действительно обнаружили лекарства от эпилепсии.