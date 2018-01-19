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Бразилия

Наезд на пешеходов в Копакабане: скончался ребенок, 17 человек пострадали

На пляже в Рио-де-Жанейро автомобиль на полной скорости въехал в толпу. Пострадали 17 человек, скончался 9-месячный ребенок. Версия о теракте не подтвердилась

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Наезд на пешеходов в Копакабане: скончался ребенок, 17 человек пострадали

Наезд на пешеходов в Копакабане: скончался ребенок, 17 человек пострадали
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В Рио-де-Жанейро по меньшей мере 17 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пляже Копакабаны. В результате инцидента скончался 9-месячный ребенок.

Происшествие случилось в четверг вечером. В это время набережная Копакабаны была полна гуляющих туристов и горожан. Автомобиль на полной скорости врезался в толпу.

"Все произошло очень быстро. Я даже не успела разглядеть машину. Видела только, что она черная", - рассказала одна из пострадавших.

Первоначальная версия о теракте не подтвердилась. На допросе водитель автомобиля заявил, что за рулем у него случился эпилептический приступ. В салоне машины следователи действительно обнаружили лекарства от эпилепсии.

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