Нежеланный визит

Сразу 40 овец были убиты медведем за одну в одном из скотоводческих хозяйств близ румынского города Брашов. Пастухи утверждают, что для этого животного такое поведение необычно. Если ранее медведи и атаковали отары овец для пропитания, то ограничивались одной жертвой. Они требуют от властей принять меры, ведь охота на медведей запрещена без специальной лицензии.

В Румынии живет более 6000 тысяч медведей, что представляет около 40 процентов европейской популяции животных (без учета России). По оценке специалистов, это в три раза больше выше оптимальной для страны цифры.

Ситуация ухудшается тем, что в таких городах как Брашов местные жители подкармливают медведей с целью привлечения в город туристов. Как следствие, животные перестают бояться людей, постоянно приходят на мусорные свалки в город и становятся более агрессивными.