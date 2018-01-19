Глобальное потепление: число катаклизмов растет

Минувший 2017 год стал одним из самых жарких за всю истории метеонаблюдений, а без учета феномена Эль-Ниньо - самым жарким. При этом он был отмечен множеством природных катаклизмов, что по мнению ученых, красноречиво свидетельствует о непредсказуемых климатических сдвигах на планете.

В США сильные пожары на западе страны сменялись проливными дождями и наводнениями в восточных регионах. Американской экономике был нанесен колоссальный ущерб, оцениваемый в несколько миллиардов долларов.

Летом минувшего года небывалые по своей разрушительной силе ураганы обрушились на регион Карибского бассейна. Поселения на некоторых Антильских островах, как Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, были буквально сметены с лица земли.

На фоне глобального потепления, усугубляемого парниковыми газами, все больше стран говорят о необходимости перехода к новым источникам энергии. Но этот процесс пока идет медленно. В Китае становится все труднее дышать из-за загрязнения воздуха. От последствий смога в Пекине и других крупных городах страдают сотни миллионов людей.

В 2015 году было подписано Парижское соглашение по климату, направленное на сдерживание глобального потепления на планете. Однако, как отмечают наблюдатели, большинство прописанных в нем механизмов реально пока еще не начали работать.