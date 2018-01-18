У каждого свое одиночество

Одиночество британцев - проблема, требующая внимания. Это признали власти Соединенного Королевства. Премьер Британии Тереза Мэй создала в кабинете новый пост - "министра по одиночеству". Таким образом правительство поддержало начинание депутата от Партии лейбористов Джо Кокс, убитой националистом в преддверии референдума по "брекситу". Кокс создала Комиссию по делам одиночества и посвятила себя помощи таким людям. Ее дело теперь в качестве министра продолжит Трейси Кроуч.

"У каждого человека свое одиночество. Оно может выражаться в социальной изоляции, усугубляться проблемой, связанной с ограничением подвижности, или возрастом, например. Любой человек может чувствовать себя одиноким. В одном из заключений комиссии Кокс говорится о том, что нет определенной возрастной группы, наиболее сильно страдающей от одиночества. Вот на этом мы и хотим сосредоточиться", - пояснила Кроуч.

По данным ряда исследований, одиночество затрагивает около девяти миллионов молодых и пожилых британцев. Это чувство причиняет здоровью такой же вред, как курение полутора десятков сигарет в день, влияет на настроение и состояние человека в целом. Трейси Крауч предстоит объединить усилия всего общества, правительственных учреждений, бизнеса и благотворительных организаций, чтобы выработать стратегию по решению проблемы.