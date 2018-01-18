В Женеве "сверяют" часы

В Женеве завершает работу Международный салон высокого часового искусства. В выставке принимают участие представители тридцати пяти самых престижных в мире фирм-производителей. После нескольких кризисных лет падения продаж в секторе часов класса-люкс, дела, похоже, идут на поправку.

"В последние два года у нас наблюдался период застоя, снижения темпов продаж, поясняет куратор выставки Фабьен Люпо, - В 2017-ом в плане экспорта продукции швейцарских производителей часов наметился рост в 3% -3.5% . В нынешнем году тенденция роста должна сохраниться."

28-ая по счету выставка собрала лучшие новинки, созданные мастерами-часовщиками. В свой последний день работы - пятницу 19 января - салон открывает двери для публики. В целом, организаторы надеются, что выставку посетят около двадцати тысяч гостей, включая представителей розничной торговли, звезд кино-бизнеса и всех тех, кто интересуется эксклюзивными часовым и ювелирным искусством.