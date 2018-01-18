США - Сирия: кнут и пряник

Военные США останутся в Сирии для того, чтобы противодействовать террористам. Об этом заявил госсекретарь США. По словам Тиллерсона, именно американская военная миссия будет гарантировать, что террористическая группировка ИГИЛ больше не возродится. Шеф американской дипломатии подчеркнул, что на сегодняшний день группировка хотя и ослаблена, но до конца не побеждена.

"Наше военное присутствие на территории Сирии сохранится. Мы не можем позволить себе совершить ту же ошибку, которую совершили семь лет назад, когда было принято преждевременное решение о выводе войск США из Ирака. Это во многом позволило боевикам "Аль-Каиды" сформироваться в группировку "Исламское государство", вакуум силы привел к тому, что ИГ и другие террористические организации начали сеять страх и хаос в этой стране", - заявил госсекретарь США.

О том, что военное присутствие США сохраниться, информировали американские СМИ еще в декабре. Кроме того, отмечалось, что это будет сделано и для того, чтобы противодействовать попыткам Ирана укрепить свои позиции в Сирии.