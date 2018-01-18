Ледяной ритуал

Религиозный праздник отмечается ежегодно 19 января. Накануне верующие посещают церковные службы, набирают освященную воду, не обходятся празднования и без традиционных купаний в морозной проруби.

Православные верят, что если окунуться в ледяную воду, это избавит от всех грехов. В Москве на Крещение открыто около 60-и купелей. Несмотря на низкие температуры, готовятся к празднику в Сибири и на Дальнем Востоке.

Температура здесь упала до 40 градусов ниже нуля, но некоторым жителям Красноярска морозы только в радость. “Сделав это, ты уже можешь твердо для себя решить, что и всё остальное тебе по силам”, - говорит один из них.

Однако синоптики предупреждают - лед на водоемах сформировался не везде. В южной части России из-за экстремально тёплого декабря ледяное покрытие всего 5 сантиметров. "Лед довольно-таки далеко и доходить до воды может быть очень опасно", - утверждает россиянин.

МЧС России предупреждает - гражданам нужно проявлять аккуратность в ходе купаний. На местах будут дежурить спасатели, медики и сотрудники полиции.