Полиция в штабе Навального

Соратники оппозиционера сняли операцию на видео. Сообщил об обысках в своем твиттере и глава штаба Денис Михайлов.

Полицейские проверили паспорта сотрудников. По словам Михайлова, силы правопорядка изъяли ноутбуки, принтер, сотовый телефон, различные бумаги и листовки.

Навальный не допущен Центральной избирательной комиссией к участию в выборах президента России, которые пройдут в марте этого года. Причиной стала непогашенная судимость оппозиционного блогера.

В понедельник Навальный обратился в Конституционный суд с жалобой. По регламенту вопрос о принятии обращения к рассмотрению может занять несколько месяцев.