Великобритания и Франция сделают границы безопаснее

Лидеры заявили, что подписали договор по ограничению миграционного потока. Согласно новому документу, Соединенное Королевство увеличит финансирование механизмов контроля в приграничных зонах до 50 миллионов евро.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй:

"Мы усилим границы дополнительными камерами видеонаблюдения, ограждениями и устройствами с инфракрасными технологиями в Кале и других пунктах".

Дополнительные инвестиции сделают границы королевства еще более защищенными". Не обошли два лидера и тему "брексита". Макрон заявил, что уважает выбор британцев, и вне зависимости от итогов переговоров о выходе Великобритании из ЕС, отношения между странами не изменятся.

Французский лидер уточнил, что доступ Великобритании к единому европейскому рынку - в интересах Франции: "Я здесь не для того, чтобы кого-то поощрять или наказывать, но у меня есть пожелание. Я хотел бы, чтобы единый экономический рынок был сохранен, потому что это одна из основ Европейского Союза. Таким образом, выбор сейчас за британской стороной, а не за нами. Мы не может иметь разные условия доступа к единому рынку".

Также стороны обсудили на встрече и отношения с Москвой. Великобритания и Франция оценивают российскою внешнюю и оборонную политику как "более агрессивную", однако считают важным наладить диалог с Россией. Москва, в свою очередь, отвергает заявления западных политиков о якобы запугивании Россией соседних стран.