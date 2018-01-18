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Казахстан

ДТП: сгорел автобус, более 50 погибших

В сгоревшем автобусе, по предварительным данным, ехали мигранты из Узбекистана

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ДТП: сгорел автобус, более 50 погибших

ДТП: сгорел автобус, более 50 погибших
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 В Актюбинской области Казахстана (на западе страны) в результате возгорания автобуса погибли 52 человека, подтвердил агентству "Интерфакс" официальный представитель Комитета по ЧС Руслан Иманкулов.

"18 января 2018 года в 10:30 (по времени Астаны, 7:30 по Москве) в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д "Самара-Шымкент", в 10 км от поселка Калыбай во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус", - сообщил Иманкулов.

Лишь пятерым удалось спастись. Позже стало известно, что среди выживших трое граждан Казахстана  (водители автобуса), двое – граждане Узбекистана. Им оказана медицинская помощь.

"В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы", - сказал представитель Комитета по ЧС.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. Телефоны горячей линии: +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов. К расследованию причин случившегося приступила специальная комиссия МВД.

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