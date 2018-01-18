"Награда" Трампа нашла "героев"

Список обладателей "Премии" за "лучшие фейковые" новости опубликован.

Фамилия Пола Кругмана, колумниста "Нью-Йорк Таймс", значится на первом месте. На следующий после избрания Трампа день он заявил, что "фондовые рынки от этого события никогда не оправятся".

Был также отмечен и Брайан Росс: он в одном из своих репортажей, вышедшем в эфире АВС, заявил, что Флинн планирует дать показания против президента.

Чаще же других упоминается телеканал CNN, из печатных изданий - "Нью-Йорк Таймс" и "Вашингтон Пост".

Однопартиец Трампа сенатор Джефф Флейк полагает, что подобная публикация - не что иное, как атака на свободу слова и свободу прессы: "Американский президент назвал прессу "врагами народа" в прошлом году. Господин президент, это констатация положения демократии в нашей стране, если вы позволяете себе использовать выражение Иосифа Сталина, который этими словами описывал своих политических врагов".

В твиттере Трамп также заметил, что есть очень много прекрасных журналистов, которых он уважает, и много хороших новостей о сегодняшней Америке, которыми можно гордиться.