Дипломатия гобелена

В знак дружбы: Франция объявила, что готова на время расстаться с одним из главных национальных сокровищ - гобеленом из Байё. Французы дают его на время англичанам, чтобы те смогли на него полюбоваться. Об этом стало известно накануне встречи Эммануэля Макрона и Терезы Мэй.

Жест - больше, чем знак расположения. На гобелене изображены сцены завоевания Англии норманнами, которые победили англичан при Гастингсе, и французский герцог Гийом по прозвищу Бастард стал королем Англии Вильгельмом Завоевателем.

Как говорит Патрик Гомон, мэр Байе, "этот жест можно трактовать как попытку вновь завоевать Англию - но на этот раз лишь сердца жителей Альбиона. Что может быть лучше, чем показать наш гобелен в Лондоне в течение нескольких недель или месяцев в том же Британском музее? (...) На гобелене вытканы не только изображения, но и тексты. Нужно заметить, что чаще всего они нейтральны, и используются для того, чтобы заполнить пустоты. Эти подписи под картинами, как мы назвали бы это сегодня, не всегда совпадают с тем, что там изображено", - рассказывает Джулиа Бэрроу, историк из университета города Лидса.

Инициатива создания гобелена из Байё принадлежала женщине: либо королеве Матильде, супруге Вильгельма, либо Эдите Уэссекской, супруге короля Эдуарда Исповедника и сестре короля Гарольда, погибшего в битве при Гастингсе.