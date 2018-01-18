Виорика Дэнчилэ стала первой женщиной, возглавившей правительство Румынии: президент страны Клаус Йоханнис утвердил её на этом посту в среду по итогам консультаций с парламентскими политическими партиями. Кандидатуру Дэнчилэ выдвинула правящая коалиция социал-демократов и либералов.

"Я решил предоставить Социал-демократической партии еще один шанс и назначить премьером её кандидата госпожу Дэнчилэ", - сказал президент, отметив, что главным аргументом при принятии решения для него стал тот факт, что социал-демократы располагают большинством в парламенте.

Виорике Дэнчилэ 54 года. Она занимала руководящие должности в уезде Телеорман, когда его возглавлял нынешний лидер социал-демократов Ливиу Драгня, последние 8 лет была депутатом Европарламента, занималась вопросами сельского хозяйства. На формирование нового кабинета и подготовку его программы Дэнчилэ отведено 10 дней.