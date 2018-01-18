Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада приняла в четверг закон о реинтеграции Донбасса. За соответствующее решение проголосовали 280 депутатов украинского парламента при 226 необходимых. При этом из документа исключили любые упоминания минских соглашений, с чем не согласилась оппозиция. Законопроект называет Донецкую и Луганскую самопровозглашенные республики - оккупированными территориями, а Россию - страной-агрессором.

"Моя президентская стратегия освобождения Донбасса была поддержана, - сказал Петр Порошенко. - За это я выражаю сегодня всем депутатам благодарность. Это показывает, что наш парламент в случае необходимости готов объединяться".

"Позавчера посольство США официально заявило, что против исключения минских соглашений, - говорит оппозиционный депутат Михаил Папиев. - Эти соглашения признаны Совбезом ООН, США, Германией и Францией".

При этом Рада не стала принимать поправку о разрыве договора о Дружбе и сотрудничестве с Россией, а также о разрыве дипотношений с РФ.

По данным ООН, (с середины апреля 2014 года) в результате вооруженного противостояния на востоке Украины погибли более 10 тысяч человек