Кокаин в ананасах из Южной Америки

Полицейские из Португалии и Испании в ходе совместной операции обнаружили и конфисковали сотни килограммов кокаина, спрятанных внутри свежих ананасов, а также арестовали девять членов банды, которые доставили ценный груз из Южной Америки.

Как сообщается, упакованный кокаин был покрыт воском желтого цвета и помещен в очищенную от сердцевины кожуру ананасов. Кроме того, полицейские обнаружили одну из лабораторий, где наркотик смешивали с добавками. Представители правоохранительных органов вели расследование и занимались подготовкой задержания банды с весны прошлого года.