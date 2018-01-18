Форма "нейтральной" России

Какой будет форма российских олимпийцев, выступающих в Пхенчхане под нейтральным флагом? Официальный экипировщик российской сборной компания Zasport опубликовала на своей странице в инстаграме первые эскизы новой формы. "Официальные цвета коллекции - серый, красный и белый", - говорится в подписи к одной из фотографий. На парки, куртки и тренировочные костюмы нанесен логотип OAR - Olympic Athlete from Russia. Согласно требованию МОК, нейтральная форма не содержит символику Российской Федерации - флаг и герб. Купить форму в официальном магазине можно будет с 22 января.

Эскизы новой формы вызвали смешанную реакцию в интернете. Одни пользователи социальных сетей назвали ее очень красивой и стильной, другие - "ужасной". "Только пива и семечек не хватает", - такой комментарий оказался в сетях не уникальным.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Итоги допуска до них российских спортсменов должны быть оглашены до 28 января, до 2 февраля в Лозанне Спортивный арбитражный суд огласит вердикты по апелляциям спорстсменов, ранее пожизненно отстранненных от Олимпийских игр.