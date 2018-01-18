Аминта Перес: "отдайте мне тело сына"

Семья убитого в Каракасе мятежного офицера Оскара Переса до сих пор не может получить его останки. Морг, где находятся тело, охраняют бойцы Национальной гвардии, которые никого не пропускают внутрь. Перес, названный многими СМИ венесуэльским Рэмбо, и шестеро его сторонников были убиты во вторник, в ходе масштабной полицейской операции. Мать погибшего офицера Аминта Перес записала обращение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

"Я прошу позволить мне со всей болью в сердце опознать сына, если он действительно находится в морге. Я хочу получить его тело и похоронить его. Если мне это не будет позволено, то для меня он по-прежнему живой".

Вместе с семьей погибшего перед моргом собрались несколько десятков человек, которые скандировали: "Он не был террористом, он был гражданином, он был борцом за свободу".

Перес служил в элитном подразделении полиции и получил известность в июне прошлого года, когда угнал вертолет, обстрелял здание МВД и забросал гранатами Верховный суд. После этого Перес записал обращение, в котором заявил, что он и его сторонники сражаются против преступной власти. Николас Мадуро назвал произошедшее терактом и объявил бывшего полицейского в розыск. За несколько часов до смерти Перес выпустил в Инстаграме видео, в котором сказал, что власти не принимают предложение о сдаче и хотят убить их.

Убийство Переса осудили международные правозащитные организации и политики.