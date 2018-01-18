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Великобритания

Макрон и Мэй: саммит в Сандхёрсте

35-ый франко-британский саммит в Сандхёрсте. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подпишут новый миграционный договор и проведут переговоры о сотрудничестве в сферах обороны и безопасности.

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Макрон и Мэй: саммит в Сандхёрсте

Макрон и Мэй: саммит в Сандхёрсте
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Эммануэль Макрон и Тереза Мэй встречаются в четверг в рамках 35-го франко-британского двухстороннего саммита в Королевской военной академии Сандхёрста недалеко от Лондона. 

Это первый визит Макрона в Великобританию в качестве президента Франции. Ожидается, что он подпишет с британским премьером договор о повышении вклада Лондона в предотвращение переправки мигрантов через Ла-Манш из Кале и об ускорении процесса предоставления убежища в Великобритании тем, кто имеет на это право. Соглашение призвано дополнить подписанную в 2003 году договоренность Le Touquet, переместившую британскую границу во Францию. Она останется в силе.

Стороны также намерены объявить о более тесном сотрудничестве в области обороны, безопасности и культурного обмена, включая передачу для экспозиции в  Великобритании знаменитого гобелена из Байё - он впервые покинет французскую территорию.

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