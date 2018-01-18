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Великобритания

Саммит в Сандхёрсте: Эммануэль Макрон встретился с Терезой Мэй

В рамках в 35-ого двустороннего франко-британского саммита лидеры двух стран обсудят проблему нелегальной миграции, вопрос укрепления сотрудничества в сферах обороны и безопасности.

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Саммит в Сандхёрсте: Эммануэль Макрон встретился с Терезой Мэй

Саммит в Сандхёрсте: Эммануэль Макрон встретился с Терезой Мэй
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В Лондоне стартовал 35-й двусторонний франко-британский саммит. Для участия в нем в Великобританию прибыл Эммануэль Макрон. Это его первый официальный визит в страну после избрания президентом.

Встреча французского лидера с премьер-министром Терезой Мэй проходит в Королевской военной академии Сандхёрста в пятидесяти километрах от британской столицы.

На повестке дня: проблема нелегальной миграции, а также вопросы укрепления сотрудничества стран в области обороны и безопасности.

В дополнение к соглашению Le Touquet от 2003 года стороны подпишут новый миграционный договор, согласно которому Великобритания увеличит финансирование механизмов контроля в пограничном Кале для предотвращения переправки мигрантов через Ла-Манш.

Кроме того, в знак дружбы и укрепления культурных связей между странами, Франция собирается передать своему соседу знаменитый гобелен из Байё для временной экспозиции.

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