75 лет прорыва блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге — памятные мероприятия, приуроченные к 75-летию прорыва блокады Ленинграда.

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. Там сражался его отец, а старший брат главы государства, Виктор, умер в блокадном городе в 1942 году.

К памятному дню в Ленинградской области открыли новый павильон музея Прорыва блокады: это трёхмерная панорама, на площади в 500 кв.м. восстанавливающая события одного из боевых эпизодов 13 января 1943 года.

Экспозиция посвящена не только защитникам Ленинграда, но и поисковым отрядам, которые после войны устанавливали судьбы пропавших без вести солдат и офицеров.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня и унесла жизни более чем миллиона человек. Попытки прорыва предпринимались неоднократно. Но лишь операция «Искра» в январе 1943-го увенчалась успехом. Утром 18-го января войска Ленинградского и Волховского фронтов встретились у Шлиссельбурга — блокада была прорвана. Полностью цели операции были достигнуты к 30 января. А ещё через год, 27 января 1944-го, блокада была полностью снята.