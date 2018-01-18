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Human Rights Watch: успехи мира в борьбе за права человека

Авторитаризм побеждает во многих странах, но борьба с ним приносит свои плоды. Правозащитная организация провела исследование ситуации с соблюдением прав человека в 90 странах.

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Human Rights Watch: успехи мира в борьбе за права человека

Human Rights Watch: успехи мира в борьбе за права человека
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Триумф популизма в мире уже не столь неотвратим. Правозащитная организация Human Rights Watch провела ежегодное исследование ситуации с соблюдением прав человека в 90 странах. Во многих из них побеждает авторитаризм - говорится в докладе. Но борьба с ним может приносить свои плоды. Главную роль в ней эксперты отводят лидерам западноевропейских стран.

Об основных выводах исследования рассказывает исполнительный директор HRW Кеннет Рот.

"Избрание Трампа, во многих отношениях, стало катастрофичным, с точки зрения соблюдения прав человека. В своей стране он нарушил все табу, касающиеся расизма, женоненавистничества, ксенофобии. Во внешней политике он проявляет неуёмное восхищение лидерами «сильной руки», поэтому он принимает с распростертыми объятиями таких людей, как Путин, Эрдоган , ас-Сиси или Дутерте. Конечно, общественное порицание этих авторитарных лидеров крайне затруднительно, когда Трамп говорит, что все они - хорошие ребята. Вот почему необходимо, чтобы правительства других стран вмешались в ситуацию", - считает Кеннет Рот.

"Британцы отстранились. Сегодня их главная забота – это «брексит». И, в самом деле, они прекратили играть активную роль в помощи другим странам. - продолжает он. - Потому мы должны опираться на Францию, Германию... Такие страны то появляются, то отходят на задний план. Поэтому для меня очень важно продолжать борьбу с этой волной популизма.Ведь мы не раз становились свидетелями того, как подобного рода сопротивление меняет ситуацию. Оно может уберечь права человека там, где они подвержены риску".

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