Год Трампа: выход из союзов, стены и подъём экономики

Год назад в должность президента Соединённых Штатов вступил Дональд Джон Трамп. Первой леди Америки стала уроженка Словении Меланья-в девичестве-Кнавс. На церемонии блистали их дочь Иванка, которую теперь называют настоящей хозяйкой Белого дома, и её муж Джаред Кушнер, уличённый в связях с Россией.

Как оказалось, тогда 70-летнего республиканца очень волновало, собралось ли на инаугурацию больше народу, чем у его предшественника демократа Барака Обамы, закончившего свой второй срок в 56 лет.

Мир с тревогой услышал о его намерении Трампа во всём ставить на первое место интересы Америки. Показалось, что эра глобализации и межгосударственных союзов закончилась. Не высказав претензий на мировое лидерство, 45-й президент присягнул на верность всем американцам.

В самом деле, Трамп сразу взялся выводить США из Тихоокеанского и Североамериканского партнёрств, Парижского соглашения по климату.

Верность американцам, но не всем

Здоровье и жизнь миллионов малоимущих зависит от системы обязательного медицинского страхования Obamacare, которую он пытался отменить, правда, безуспешно.

Замахнулся Трамп и на вэлфэр, вспомоществование беднейшим категориям граждан, обещав вернуть для них из-за границы рабочие места.

Действительно, в Америку стало возвращаться из соседних стран автомобилестроение. В погибавшем без дела Детройте стали снова собирать трактора.

Казалось, повернулась вспять и тенденция к международному разделению труда.

Но добычу угля, вопреки обещаниям, президенту возродить не удалось. "Ржавый пояс" на месте сталелитейного производства по-прежнему уродует американский Средний Запад и восточное побережье.

Отгороться от нежелательных

Своим приоритетом новый президент объявил защиту рубежей от иностранцев, которые якобы отбивают хлеб у местных. Трамп избрал для этого самое очевидное средство — стену вдоль южный границы, к тому же построенную за счет Мексики. Возможные подрядчики представили образцы такого сооружения, но денег на него пока в федеральном бюджете не нашлось, а мексиканцы платить отказались. Зато на 30 проц увеличилось за последний год количество арестов, произведённых иммиграционной службой при попытках незаконного пересечения границы.

У Трампа прочти не было политического опыта, только деловой, да навыки развлекательного телевидения. Первая четверть его президентского срока принесла экономические успехи. В последние недели этому способствует налоговая реформа. Рынок акций поднялся на небывалую высоту. Безработица, наоборот, упала до самого низкого за 17 лет уровня. ВВП в предыдущем квартале достиг невиданных за несколько лет 3,2 проц.

По данным опросов службы Gallup, рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа в течение последнего года составлял в среднем 39 проц. Это беспрецедентно низкий уровень для американского президента.

Он похоже, так и не удосужился выучить слова государственного гимна Соединённых Штатов.