«Фредерике»: жертвы и транспортный коллапс

По меньшей мере шесть человек стали жертвами урагана «Фредерике», который обрушился на Германию, Бельгию и Нидерланды. Скорость ветра достигала 140 километров в час, шторм срывал крыши с домов и валил деревья.

В Германии отменены многие авиарейсы, терминал аэропорта в Паддерборне эвакуирован из-за сорванной крыши. Отменены междугородные поезда, залы ожидания переполнены: «Я должна была возвращаться в Париж, но поезда нет. Вроде как они собирались вызвать мне такси, но и на это не похоже. Так что просто ждём», — говорит туристка из Франции.

Для Германии «Фредерике» стал уже вторым мощным штормом с начала года.

В Бельгии и Нидерландах железнодорожное сообщение также было приостановлено. Спасательные службы работают без отдыха; среди главных главных задач — оперативно убирать упавшие деревья, загородившие дороги, помогать водителям машин, перевёрнутых ветром.

В ряде районов идёт сильный мокрый снег, на автотрассах образуется гололёд, что приводит к многочсленным авариям. Введены ограничения на автомобильное движение — в одном только Гамбурге зафиксированы 125 ДТП.

В Нидерландах объявлен красный — наивысший — уровень тревоги. Граждан просят без нужды не выходить из дома.

Сейчас «Фредерике» движется в сторону Польши. По словам метеорологов, он затронет даже территорию России. Однако уже к пятнице стихия ослабеет, а в течение выходных вовсе потеряет силу.