Потребление в пищу насекомых уже давно не в новинку в некоторых странах Азии, Африки или Латинской Америки. Европа в этом отношении была практически "позади планеты всей". Но положение исправляется: решением Еврокомиссии рестораторам в ЕС с 1 января 2018 года разрешается подавать на стол съедобных насекомых.

На итальянском острове Сардиния опарышей уже давно используют для изготовления местной разновидности сыра "пекорино". Теперь, наконец, любители "Касу марцу" смогут насладиться в таверне любимым сыром, не нарушая при этом закон. Прошлой осенью ресторатор с Сардинии Роберто Флоре попробовал подать к столу в Милане закуску из пчелиных личинок. Номер не прошёл: в дело вмешались местные власти. Тогда Роберто добрался до Брюсселя и накормил своим фирменным блюдом с опарышами членов Европарламента. Отведав столь редкое лакомство, депутаты озаботились насущной проблемой общественного питания, и к концу прошлого года закон о потреблении насекомых уже был принят.

Идею потребления в пищу личинок, червячков и бабочек поддерживают не только энтузиасты гастрономной экзотики, но и защитники окружающей среды. Как уже давно доказано, съедобные насекомые - великолепный источник белка и других полезных элементов. Но что ещё важнее, для производства 1 кг съедобной массы насекомых, достаточно двух килограммов корма, который они потребляют. Между тем, для производства 1 кг говядины корове придётся скормить 8 кг кормов. И что немаловажно, насекомые выделяют значительно меньше вредных выбросов (азотистых соединений) в атмосферу по сравнению с крупным рогатым скотом или свиньями.

Общеевропейское законодательство поможет также урегулировать разногласия между властями разных стран в области потребления насекомых. Так, в Нидерландах популярностью пользуются бургеры с личинками, между тем как в Италии власти до сих пор запрещали продажу данного деликатеса. Теперь путь открыт, и Роберто Флоре сможет без опаски подавать к столу личинки пчёл и пауков.