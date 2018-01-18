«Эмираты» спасают A380

Emirates спасает А380: одна из крупнейших ближневосточных авиакомпаний готова купить более трёх десятков авиалайнеров. Её руководители подписали с «Эйрбасом» меморандум о взаимопонимании: обязательство на покупку 20 машин и опцион ещё на 16. Сумма сделки — 16 миллиардов долларов, поставки должны начаться в 2020 году.

В понедельник представители Airbus сообщали, что вынуждены будут прекратить производство крупнейшего авиалайнера в истории — если не будет нового заказа. Теперь мощности концерна будут загружены, как сообщается, ещё по крайней мере на десять лет.

Airbus построил более 220 A380. Среди заказчиков — полтора десятка авиакомпаний, лизинговые фирмы и частные лица.