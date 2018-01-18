Япония смотрит в сторону Восточной Европы

Джеймс О’Хэгэн, Euronews: “Премьер-министр Японии Синдзо Абэ начал 2018 год с того, что отправился в историческое турне по шести странам Восточной Европы. Его сопровождали десятки японских бизнесменов. Наладить экономические и дипломатические отношения – такую задачу ставила перед собой эта делегация. Какие уже существуют формы сотрудничества? И почему японские предприниматели столь пристально смотрят в сторону Восточной Европы? Ответы – в новом выпуске программы “Крупным планом”.

“Самое продвинутое цифровое общество”

Сотрудничество между Японией и государствами Восточной Европы охватывает самые разные секторы. Каждая страна предлагает свои возможности для японских инвесторов. Речь идет не только о товарах, но и о ноу-хау, которыми жители этих стран могут поделиться с японцами. Мы в Эстонии – государстве, получившем звание “самого продвинутого цифрового общества в мире”. Здесь мы встретились с руководителями компании Planet Way, которая намерена совершить революцию в японском частном секторе управления данными.

В Эстонии 99 процентов госуслуг оказываются через онлайн-систему, которая называется E-Estonia. В ее основе – платформа, содержащая базы данных – X-Road. Ее используют 52 тысячи организаций, которые обрабатывают каждый год 500 миллионов запросов. Результат – экономия 800 лет рабочего времени ежегодно! Примеру Эстонии уже последовали Финляндия, Намибия и Азербайджан. Один японский бизнесмен был настолько впечатлен успехом этой платформы, что решил запустить собственный проект в частном секторе.

Норияки Хирао, основатель Planet Way:

- Planet Way – это компания-гибрид, создаваемая японцами и эстонцами на стыке бизнеса и исследований. Эстонцы создали этот проект, а японцы доработали. Мы уже используем в Японии эту платформу. Все азиатские страны восклицают: “Ухты, мы тоже хотим себе такое!” Эстония – прекрасный образец полностью цифрового общества. Притом, возможно, одного из лучших в мире. Они знали, что у них есть технологии, но нет денег, нет людей, нет рынков. Что им оставалось делать? Построить самую простую и самую лучшую социальную инфраструктуру.

- Сейчас мир начинает осознавать, что всё нужно переводить в сетевой формат. Всё, что нас окружает, – это данные, и они должны быть оцифрованы. Как раз этим занимается Эстония. Поэтому мы считаем, что сотрудничество с этой страной было бы прекрасным решением.

Член совета директоров Planet Way Рауль Алликиви пригласил нас в свой любимый японский ресторан в Таллине, где рассказал, как могут применяться разрабатываемые ими технологии:

- Приведем пример сенсоров и интернета вещей. Они будут знать о вас намного больше, чем любое правительство. Но в нашем случае мы думаем, что эти данные должны храниться только в той базе, в которой они были созданы.

Один источник данных и множество защищенных соединений означают более низкие затраты и более высокий уровень безопасности.

Рауль Алликиви:

Мы хотим делиться теми же данными, хотим их использовать повторно и хотим быть уверены, что доступ к ним и соединения безопасны.

Для того, чтобы составить более полную картину об инвестиционных отношениях между Японией и странами Восточной Европой, мы встретились с Норио Маруямой, сотрудником Министерства иностранных дел Японии.

- Как вы знаете, японский премьер-министр впервые приехал в этот регион. Мы только что заключили договор об экономическом партнерстве между Евросоюзом и Японией. Это историческое событие, поскольку договор касается 640 миллионов человек. И речь идет о трети мирового ВВП.

- Японские компании хотят наладить торговые отношения и увеличить инвестиции. Они будут очень заинтересованы в сотрудничестве с Европой и особенно со странами этой части Старого Света. Наши предприятия считают, что здесь они найдут высококвалифицированную рабочую силу, что очень важно. К жителям этих государств японцы испытывают глубокие дружеские чувства, и это поможет укрепить торговые связи между двумя странами.

Японские суши в Болгарии

Джеймс О’Хэгэн, Euronews: Мы в Болгарии. Это государство быстро становится производственным центром для представителей японского бизнес-сообщества. Три компании из Страны восходящего солнца собираются запустить здесь свое производство. Мы приехали во второй по величине город этой страны – Пловдив, чтобы узнать побольше об одном из предприятий.

Японская федерация сельскохозяйственных кооперативных ассоциаций (ЯФСКА) надеется на расширение европейского рынка замороженных суши.

Шоици Момозе, президент ЯФСКА:

- Рыбу мы получаем из Норвегии и Шотландии. Японский рис и европейская рыба – основа суши, которые мы будем производить здесь, в Болгарии. Мы привозим сырой рис из Японии, затем шлифуем его, благодаря чему рис приобретает белый оттенок. Так мы сохраняем вкус этой крупы и оберегаем ее от высыхания. Затем мы варим рис. Половину работы выполняют машины, половину – люди. Как только суши приготовлены, мы их замораживаем. В Японии тоже едят замороженные суши. У нас есть заводы, которые производят продукцию на основе риса. Если дела пойдут хорошо, мы сможем расширить наше предприятие и наймем больше людей.

Визит японского премьера в Восточную Европу может помочь Ес в борьбе с неравенством между странами. Торговля и дипломатия – главные секреты успеха.