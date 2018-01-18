Дрон спешит на помощь

В четверг в Австралии двое утопающих были спасены при помощи дрона. На пляже Леннокс Хед двое подростков 16 и 17 лет заплыли за буйки, но из-за сильных волн не могли самостоятельно добраться до берега. Их увидел прохожий, который вызвал пляжных спасателей. Те как раз обучались пилотированию дрона "Little Ripper Life Saver" и не замедлили воспользоваться им на практике. С помощью дрона они отправили подросткам надувной плот. Аппарат добрался до утопающих всего за 70 секунд. Местные власти уже назвали спасательную операцию первой в своем роде. В Австралии специальные службы все чаще применяют дроны, в частности, для отслеживания движения водоплавающих хищников, например, акул.