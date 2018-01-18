Донбасс: реакция России

Принятие украинским парламентом закона о реинтеграции Донбасса вызвало резкую критику представителей российских властей. Так, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что данное решение похоронило Минские соглашения, направленные на деэскалацию конфликта:

"Это закон о войне, и надо вещи называть своими именами. Этот закон похоронил Минские соглашения, создал условия для безответственного и бесконтрольного действия вооруженных сил, применения оружия. Этот закон дает возможность вводить военное положение. И ни одного шага не сделано в сторону мирного процесса".

"Приняв такой закон и объявив Россию агрессором, Украина фактически сделала шаг не к политическому урегулированию, а к решению вопросов военным путем, - считает полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Борис Грызлов. - Какие еще нужны дополнительные законы? Нужно выполнить Минские соглашения, и будет восстановлен суверенитет Украины на всей ее территории".