Дамаск пригрозил Анкаре

Любая военная операция Турции в районе сирийского Африна будет рассматриваться Дамаском как акт агрессии. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад. По его словам, "сирийские ПВО готовы уничтожить любую турецкую цель в небе арабской республики. Ситуация вокруг Африна, где проживает полтора миллиона сирийских курдов, остается напряженной.

Как сообщил телеканал "Хабер тюрк", вооруженные силы Турции и формирования "Сирийской свободной армии" скоординировали общую тактику зачистки Африна от вооруженных формирований сирийских курдов "Сил народной самообороны", которые Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

"Мы будем вмешиваться в ситуацию в Африне, - заявил СМИ глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, - Мы будем противодействовать угрозам и предпримем шаги к востоку от Евфрата, а также в Манбидже. Мы не хотели бы, чтобы наши союзники, в частности США, были против нас". "Мы обсуждаем с русскими и иранцами вопросы использования воздушного пространства", - добавил министр.

В четверг прибывший в Москву начальник Генштаба ВС Турции Хулуси Акар обсудил со своим российским коллегой Валерием Герасимовым положение дел в Сирии и перспективы двустороннего военного сотрудничества .