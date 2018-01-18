Оймякон: лютые морозы в радость

Морозы в одном из самых холодных мест на Земле - якутском поселке Оймякон не спадают. За последний месяц столбики термометров здесь уже не раз опускались ниже -60°C.

Но местные жители к холодам приполярных широт давно привыкли. Даже дети продолжают ходить в школы: занятия в Оймяконе отменяют лишь при -52 градусах. И то - лишь у младших классов.

А кое-кому такая погода и вовсе по душе. Активизировались "моржи". Так, на одном из видео, опубликованном в соцсетях, в незамерзающей речке Куйдуьун решили искупаться солисты местной музыкальной группы.

Нынешние холода - не предел. По неофициальным данным, в 1938 году в посёлке было и вовсе -77°С.