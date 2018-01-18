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Оймякон: лютые морозы в радость

За последний месяц столбики термометров в Оймяконе уже не раз опускались ниже -60°C.

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Оймякон: лютые морозы в радость

Оймякон: лютые морозы в радость
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Морозы в одном из самых холодных мест на Земле - якутском поселке Оймякон не спадают. За последний месяц столбики термометров здесь уже не раз опускались ниже -60°C.

Но местные жители к холодам приполярных широт давно привыкли. Даже дети продолжают ходить в школы: занятия в Оймяконе отменяют лишь при -52 градусах. И то - лишь у младших классов.

А кое-кому такая погода и вовсе по душе. Активизировались "моржи". Так, на одном из видео, опубликованном в соцсетях, в незамерзающей речке Куйдуьун решили искупаться солисты местной музыкальной группы.

Нынешние холода - не предел. По неофициальным данным, в 1938 году в посёлке было и вовсе -77°С.

Незабываемые январские гастроли в #Оймякон села #Томтор ❄️❄️❄️ В дни нашего приезда температура колебалась -44-50 градусов ☁️ «Потеплело» говорят? После концерта решили окунуться в незамерзающую речку #Куйдуьун эмоции от экстрима зашкаливают ????????? всем от души советую посетить этот удивительный район, где сможете увидеть горы ⛰ высотой 3000м, водопады, наледи высотой 3м, горные ручьи, реку Индигирка, вечную мерзлоту, стаду оленей, ежегодный фестиваль «Полюс Холола» красоту природы в любое время года и конечно же местных, очень добрых и гостеприимных людей! Нас уже зовут весной ? Будет возможность, обязательно поедем?? вот номер организатора туров по Оймяконскому району, звоните и узнавайте 8914-272-31-72 #winter #cold #зима #travel #путешествие #туры #полюсхолода

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