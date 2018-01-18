Масляное пятно, образовавшееся в результате катастрофы иранского танкера "Саньчи" в Восточно-Китайском море, разделилось на четыре отдельных фрагмента общей площадью в сто квадратных километров. Об этом сообщили китайские власти. Есть опасения, что разлившееся токсичное топливо может нанести большой урон экологии морских территорий Китая.
Шедший под флагом Панамы иранский танкер перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата. 6 января судно столкнулось с гонконгским сухогрузом. Танкер загорелся, 32 члена его команды - граждане Ирана и Бангладеш - погибли.
Китайские специалисты зафиксировали местоположение затонувшего танкера. Судно находится на глубине 115 метров. Планируется исследовать этот район при помощи специальных роботов с целью обнаружить и остановить утечку. Одновременно идут работы по очистке моря от загрязнения.